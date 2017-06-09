На Дону потратят четверть миллиарда на развитие селекции и семеноводства

"В 2017 году предоставляется государственная поддержка в области селекции и семеноводства по трем направлениям. Первое - поддержка элитного семеноводства. Лимит составляет почти 200 миллионов рублей", - сообщил Кольчик. Он отметил, что эта сумма в сравнении с 2016 годом увеличена в два раза.