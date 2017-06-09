На Дону потратят четверть миллиарда на развитие селекции и семеноводства

"В 2017 году предоставляется государственная поддержка в области селекции и семеноводства по трем направлениям. Первое - поддержка элитного семеноводства. Лимит составляет почти 200 миллионов рублей", - сообщил Кольчик. Он отметил, что эта сумма в сравнении с 2016 годом увеличена в два раза.
Вторым направлением заместитель министра назвал развитие производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта. "Этот вид поддержки появился в 2017 году. Лимит на год составляет 86,3 миллиона рублей", - сказал он.
Третьим направлением, по словам Кольчика, стала поддержка создания и модернизации селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве. "В 2017 году возмещение части затрат за счет средств федерального бюджета составляет 20% от проектной стоимости объекта. На условиях софинансирования предоставляются средства областного бюджета", - заключил он.