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На Дону потратят четверть миллиарда на развитие селекции и семеноводства

9 июня 2017, 12:38
На развитие селекции и семеноводства государственная поддержка в Ростовской области составит минимум 286 миллионов рублей, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анатолий Кольчик в ответ на запрос RostovGazeta.

"В 2017 году предоставляется государственная поддержка в области селекции и семеноводства по трем направлениям. Первое - поддержка элитного семеноводства. Лимит составляет почти 200 миллионов рублей", - сообщил Кольчик. Он отметил, что эта сумма в сравнении с 2016 годом увеличена в два раза.

Вторым направлением заместитель министра назвал развитие производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта. "Этот вид поддержки появился в 2017 году. Лимит на год составляет 86,3 миллиона рублей", - сказал он.

Третьим направлением, по словам Кольчика, стала поддержка создания и модернизации селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве. "В 2017 году возмещение части затрат за счет средств федерального бюджета составляет 20% от проектной стоимости объекта. На условиях софинансирования предоставляются средства областного бюджета", - заключил он.

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