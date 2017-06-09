Парусный фестиваль стартует в Таганроге в День России

"В восьмом парусном фестивале примут участие и мэтры дисциплины, и только пробующие свои силы новички", - сказано в сообщении.

Проходить соревнования будут в Таганрогском заливе и на территории городского яхт-клуба. Продлится фестиваль до 19 июня, за день до окончания ожидаются гонки крейсерских яхт.

Напомним, в марте текущего года школу олимпийского резерва в Таганроге лишили права проводить осеннюю регату из-за выявленной подтасовки результатов соревнований. Позже Федерация парусного спорта изменила свое решение и назначила повторную комиссию.

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