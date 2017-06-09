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Posted 9 июня 2017, 11:37

Published 9 июня 2017, 11:37

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Почти вполовину увеличились убытки крупных компаний Дона за год

9 июня 2017, 11:37
За период с января по май 2017 года убытки крупных и средних предприятий ростовской области увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 46%, сообщило региональное правительство.

"Общая сумма убытка предприятий Ростовской области по итогам первых 4-х месяцев текущего года составила 11,9 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.

Удельный вес убыточных предприятий в общем количестве крупных и средних региональных компаний увеличился на 1% и составил 32%.

При этом просроченная кредиторская задолженность донского бизнеса выросла на 1,3% и достигла 49,8 миллиарда рублей.

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#Экономика#Новости
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