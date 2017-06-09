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В Ростове в ДГТУ открылось несколько лабораторий

9 июня 2017, 16:56
В Ростове-на-Дону в четверг в ДГТУ прошло открытие нескольких лабораторий, информирует в пятницу пресс-служба учреждения.

"Прошло открытие лабораторий центра превосходства, цеха механической обработки и опытно-конструкторской лаборатории коворкинга "Гараж", - говорится в публикации.

Центр превосходства является одним из элементов инфраструктуры вуза. Из-за него учреждение стало центром конструирования материалов и покрытий для изделий различных сфер экономики.

Отмечается, что заработала лаборатория электронной и оптической микроскопии. В ней есть единственный в стране уникальный микроскоп. Он поможет в конструировании нанокомпозиционных материалов.

В новом цехе "Гаража" можно будет проводить сварочные и фрезерные работы. В лаборатории специалисты будут заниматься компьютерным проектированием.

При помощи нового оборудования эксперты смогут создать прототип своего изобретения.

Р1

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