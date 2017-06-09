В Ростове в ДГТУ открылось несколько лабораторий

"Прошло открытие лабораторий центра превосходства, цеха механической обработки и опытно-конструкторской лаборатории коворкинга "Гараж", - говорится в публикации.
Центр превосходства является одним из элементов инфраструктуры вуза. Из-за него учреждение стало центром конструирования материалов и покрытий для изделий различных сфер экономики.
Отмечается, что заработала лаборатория электронной и оптической микроскопии. В ней есть единственный в стране уникальный микроскоп. Он поможет в конструировании нанокомпозиционных материалов.
В новом цехе "Гаража" можно будет проводить сварочные и фрезерные работы. В лаборатории специалисты будут заниматься компьютерным проектированием.
При помощи нового оборудования эксперты смогут создать прототип своего изобретения.
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