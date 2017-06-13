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Posted 13 июня 2017, 11:33

Published 13 июня 2017, 11:33

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

"Росгранстрой" в Таганроге обязали принять на баланс имущество таможни

13 июня 2017, 11:33
ФГКУ "Росгранстрой" в Таганроге Ростовской области через суд обязали принять на баланс имущество таможни, сообщила Южная транспортная прокуратура.

"Право управления госимуществом пропускного пункта в Куйбышево поручили "Росгранстрою" после лишения этого права таможни", - сказано в сообщении.

Между тем, проверка показала, что госкомпания не взяла на баланс бывшее имущество таможни, тем самым не обеспечила его надлежащую эксплуатацию. Таганрогская таможня также не обеспечивала надлежащего содержания имуществу по причине лишения прав на подобные действия.

Ворошиловский суд Ростова признал бездействие "Росгранстроя" незаконным и обязал принять на баланс бывшее имущество таможни.

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