"Росгранстрой" в Таганроге обязали принять на баланс имущество таможни

Между тем, проверка показала, что госкомпания не взяла на баланс бывшее имущество таможни, тем самым не обеспечила его надлежащую эксплуатацию. Таганрогская таможня также не обеспечивала надлежащего содержания имуществу по причине лишения прав на подобные действия.