Жители Ростовской области стали чаще рефинансировать банковские долги

По данному показателю область заняла 50-е место среди 82 российских регионов. При этом по сравнению с прошлогодними показателями объем рефинансирования вырос на 2% и составил 51% от общего числа кредитов.
В большинстве субъектах России заемщики тратят более половины полученных кредитов на погашение старых займов. Наибольшая доля такого способа рефинансирования была зафиксирована в Республике Алтай, где 66% от общего объема кредитов направляется на выплату долгов. Жители соседней Кубани направляют на рефинансирование взятых ранее обязательств только 46% кредитных средств. В Ставропольском крае этот показатель еще ниже — 45%.
р2