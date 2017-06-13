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Жители Ростовской области стали чаще рефинансировать банковские долги

13 июня 2017, 17:46
Более половины кредитов, получаемых жителями Ростовской области, заемщики направляют на погашение старых долгов перед банками, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данному показателю область заняла 50-е место среди 82 российских регионов. При этом по сравнению с прошлогодними показателями объем рефинансирования вырос на 2% и составил 51% от общего числа кредитов.

В большинстве субъектах России заемщики тратят более половины полученных кредитов на погашение старых займов. Наибольшая доля такого способа рефинансирования была зафиксирована в Республике Алтай, где 66% от общего объема кредитов направляется на выплату долгов. Жители соседней Кубани направляют на рефинансирование взятых ранее обязательств только 46% кредитных средств. В Ставропольском крае этот показатель еще ниже — 45%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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