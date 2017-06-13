Жители Ростовской области стали чаще рефинансировать банковские долги

В большинстве субъектах России заемщики тратят более половины полученных кредитов на погашение старых займов. Наибольшая доля такого способа рефинансирования была зафиксирована в Республике Алтай, где 66% от общего объема кредитов направляется на выплату долгов. Жители соседней Кубани направляют на рефинансирование взятых ранее обязательств только 46% кредитных средств. В Ставропольском крае этот показатель еще ниже — 45%.