В Подмосковье через «междусобойные» суды отбирают частную собственность

«Новые Известия» рассказали о подобной ситуации, произошедшей в Мытищинском районе Подмосковья. В конце двухтысячных предприниматель Тарасов выкупил шесть земельных участков с целью присоединить их к водноспортивной базе «Труд». После заключения договора новый собственник на некоторое время выехал за границу. По возвращении он обнаружил, что находившийся в его распоряжении участок является собственностью неизвестной ему организации – ООО «Оливер-Т». Отмечено, что переход производился якобы на законных основаниях – Арбитражный суд Москвы постановил ранее заключенные им сделки недействительными.
По сообщениям источника, судебный процесс прошел без присутствия законного владельца участка с подачи компании «Оливер-Т», которая предоставила документацию: постановление, что Тарасову была вручена повестка в суд, уведомление о прохождении Тарасовым лечения и доверенность на представление адвокатом его интересов.
Судьей являлся Антон Уваров, который, невзирая на чрезвычайно странное поведение адвоката ответчика, удовлетворил исковое заявление.
СУ МУ МВД города Мытищи в 2013 году завело уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении Тарасова Д.Н, совершенных группой лиц с нанесением предпринимателю большого материального ущерба. Документы, предоставленные компанией «Оливер-Т», в материалах дела проходили как «заведомо подложные», что вполне ожидаемо: передать Тарасову повестку за границу не могли, ООО «Медицина» сообщила, что пациента с данной фамилией у них не числилось, а копия доверенности куда-то пропала. Тем не менее, дело закрыли, ссылаясь на то, что адвокаты «все забыли».
По версии источника, дело закрыли после появления в нем Натальи Митусовой – дочери бывшего заместителя прокурора Московской области, а позже и первого замминистра транспорта МО Александра Митусова. Наталья известный адвокат, специализирующийся на земельных делах. В деле с Тарасовым она находилась на стороне истца, который выиграл суд.
Семья Митусовых неоднократно упоминалась журналистом Владимиром Соловьевым в издании «Новые Известия». Журналист отметил, что юридическая компания «Камертон Консалтинг», которая принадлежит Митусовым, специализируется на «междусобойных» судебных разбирательствах. Странно, что процесс протекает с использованием документов, которые никогда не находились в их ведомстве.