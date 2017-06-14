В Подмосковье через «междусобойные» суды отбирают частную собственность

СУ МУ МВД города Мытищи в 2013 году завело уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении Тарасова Д.Н, совершенных группой лиц с нанесением предпринимателю большого материального ущерба. Документы, предоставленные компанией «Оливер-Т», в материалах дела проходили как «заведомо подложные», что вполне ожидаемо: передать Тарасову повестку за границу не могли, ООО «Медицина» сообщила, что пациента с данной фамилией у них не числилось, а копия доверенности куда-то пропала. Тем не менее, дело закрыли, ссылаясь на то, что адвокаты «все забыли».