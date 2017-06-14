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Posted 14 июня 2017, 14:56

Published 14 июня 2017, 14:56

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В центре Ростове появится светлая тактильная плитка для слабовидящих

14 июня 2017, 14:56
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой будет выложена светло-серая тактильная плитка, информирует в среду горадминистрация.

"Такое решение было принято для безопасности слабовидящих", - говорится в публикации.

Отмечается, что мероприятия по укладке плитки завершатся до середины декабря.

На этой же улице пройдут работы по реконструкции сетей освещения. Эти работы завершатся 1 июля.

До сентября специалисты заменят верхнее покрытие дорог от проспекта Буденновского до переулка Кировского.

Также на Большой Садовой высадят свыше 100 саженцев клена.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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