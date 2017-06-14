В центре Ростове появится светлая тактильная плитка для слабовидящих

Posted 14 июня 2017, 14:56
Published 14 июня 2017, 14:56
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Такое решение было принято для безопасности слабовидящих", - говорится в публикации.
Отмечается, что мероприятия по укладке плитки завершатся до середины декабря.
На этой же улице пройдут работы по реконструкции сетей освещения. Эти работы завершатся 1 июля.
До сентября специалисты заменят верхнее покрытие дорог от проспекта Буденновского до переулка Кировского.
Также на Большой Садовой высадят свыше 100 саженцев клена.
р1