Мороженое за год подорожало в Ростовской области на 16%

Согласно статистике, по этому показателю регион оказался на 13-й строчке российского рейтинга. При этом за год килограмм лакомства подорожал на 16%. Для расчета стоимости специалисты использовали средние цены на ингредиенты, необходимые для приготовления килограмма мороженого в домашних условиях. Таким образом, стоимость стакана молока составила 10,14 рубля, двух куриных яиц — 10,44 рубля, 75 граммов сахара — 3 рубля и сливок — 146,5 рубля. Порция такого мороженого весом в 200 грамм обойдется в 70,93 рубля.