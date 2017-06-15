Мороженое за год подорожало в Ростовской области на 16%

Posted 15 июня 2017, 08:17
Published 15 июня 2017, 08:17
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Согласно статистике, по этому показателю регион оказался на 13-й строчке российского рейтинга. При этом за год килограмм лакомства подорожал на 16%. Для расчета стоимости специалисты использовали средние цены на ингредиенты, необходимые для приготовления килограмма мороженого в домашних условиях. Таким образом, стоимость стакана молока составила 10,14 рубля, двух куриных яиц — 10,44 рубля, 75 граммов сахара — 3 рубля и сливок — 146,5 рубля. Порция такого мороженого весом в 200 грамм обойдется в 70,93 рубля.
Самое дешевое мороженое могут приготовить хозяйки Ингушетии, где стоимость за килограмм составит всего чуть более 126 рублей. Дороже всего холодное лакомство обходится жителям Чукотского автономного округа — 332,4 рубля за килограмм.
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