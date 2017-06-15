Россияне не доверяют НКО – эксперт

С целью увеличения числа активистов и популярности НКО среди населения в РФ разрабатывают ряд законопроектов, в частности, о волонтерстве. Кроме того, во многих регионах, в том числе и в Ростовской области, будут проводить работу по регистрации и учету всех действующих в регионе некоммерческих организаций. Статистика НКО поможет определить, какие именно направления общественной деятельности востребованы у населения.