Россияне не доверяют НКО – эксперт

Posted 15 июня 2017, 10:28
Published 15 июня 2017, 10:28
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"И федеральная, и местная власть нуждается в социально активных гражданах, но, к сожалению, уровень доверия самих жителей страны к НКО остается стабильно низким", - сказано в сообщении.
С целью увеличения числа активистов и популярности НКО среди населения в РФ разрабатывают ряд законопроектов, в частности, о волонтерстве. Кроме того, во многих регионах, в том числе и в Ростовской области, будут проводить работу по регистрации и учету всех действующих в регионе некоммерческих организаций. Статистика НКО поможет определить, какие именно направления общественной деятельности востребованы у населения.
Напомним, на прошедшем в Ростове форуме активистов "Сообщество" обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнеса с НКО.
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