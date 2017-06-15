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Posted 15 июня 2017, 10:28

Published 15 июня 2017, 10:28

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Россияне не доверяют НКО – эксперт

15 июня 2017, 10:28
Некоммерческим организациям (НКО) не доверяют жители России в целом и Ростовской области в частности, сообщило региональное Законодательное собрание.

"И федеральная, и местная власть нуждается в социально активных гражданах, но, к сожалению, уровень доверия самих жителей страны к НКО остается стабильно низким", - сказано в сообщении.

С целью увеличения числа активистов и популярности НКО среди населения в РФ разрабатывают ряд законопроектов, в частности, о волонтерстве. Кроме того, во многих регионах, в том числе и в Ростовской области, будут проводить работу по регистрации и учету всех действующих в регионе некоммерческих организаций. Статистика НКО поможет определить, какие именно направления общественной деятельности востребованы у населения.

Напомним, на прошедшем в Ростове форуме активистов "Сообщество" обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнеса с НКО.

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