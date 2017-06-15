Средний чек в магазинах ЮФО в мае сократился на 5,4%

В целом по стране величина среднего чека составила в минувшем месяце 512 рублей, что на 12 рублей меньше, чем в апреле. В сравнении со значениями мая прошлого года чек прибавил 15 рублей, что в процентном выражении равно 3%. Однако этот показатель даже не перекрывает годовую инфляцию.