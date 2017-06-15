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Posted 15 июня 2017, 13:12

Published 15 июня 2017, 13:12

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Средний чек в магазинах ЮФО в мае сократился на 5,4%

15 июня 2017, 13:12
В минувшем месяце жители Южного федерального округа тратили в среднем 452 рубля за одно посещение магазина, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".

По сравнению с апрельскими данными значение среднего чека сократилось на 5,4%. При этом ежедневные расходы жителей южного региона сократились на 8,9% относительно прошлогодних показателей.

В целом по стране величина среднего чека составила в минувшем месяце 512 рублей, что на 12 рублей меньше, чем в апреле. В сравнении со значениями мая прошлого года чек прибавил 15 рублей, что в процентном выражении равно 3%. Однако этот показатель даже не перекрывает годовую инфляцию.

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#Экономика#Новости
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