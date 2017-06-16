Артур Парфенчиков прошел регистрацию на выборы главы Карелии

Председатель избирательной комиссии региона Алексей Бахилин отметил, что представленная документация не противоречит законодательству Республики Карелия, пишет interfax.ru.
15 июня посредством тайного совещания, проведенного на плановом собрании регионального отделения «Единой России», была утверждена кандидатура Парфенчикова как представителя партии на выборах главы Карелии.
Конкуренцию по линии партии "ЕР" ему составили депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина и ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин.
На данный момент Парфенчиков исполняет обязанности главы Карелии. Он вступил в должность временного руководителя республики 15 февраля, сменив Александра Худилайнена, который ушел в отставку.
Выборы губернатора республики состоятся 10 сентября этого года.