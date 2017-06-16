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В Германии могут ввести запрет на въезд дизельных авто в города

16 июня 2017, 12:57
Власти Мюнхена собираются рассмотреть вопрос о запрете на въезд на территорию города автомобилей, работающих на дизельном топливе, мотивируя это заботой об экологии, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

Глава Мюнхена Дитер Рейтер сообщил, что он бы хотел избежать запрета, но вопрос будет рассмотрен в связи со скандалом вокруг Volkswagen в отношении выбросов.

Власти Германии уже выступили против запретов в нескольких регионах страны. Речь идет о запрете дизельных автомобилей, не соответствующих стандарту Евро-6.

Напомним, что ранее скандал разразился вокруг автоконцерна Volkswagen, который оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, снижавшим показатели вредных выбросов в десятки раз во время проведения тестов.

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