В Германии могут ввести запрет на въезд дизельных авто в города

Глава Мюнхена Дитер Рейтер сообщил, что он бы хотел избежать запрета, но вопрос будет рассмотрен в связи со скандалом вокруг Volkswagen в отношении выбросов.
Власти Германии уже выступили против запретов в нескольких регионах страны. Речь идет о запрете дизельных автомобилей, не соответствующих стандарту Евро-6.
Напомним, что ранее скандал разразился вокруг автоконцерна Volkswagen, который оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, снижавшим показатели вредных выбросов в десятки раз во время проведения тестов.
р2