В Ростове изменится трамвайный маршрут №10

Трамваи будут двигаться от площади Мичурина с остановками на улицах Осипенко - Калинина - Третья Кольцевая - Ясная - Профсоюзная - в переулке Чухновского - улице Гусева - переулке Перовский - улицах Собино - Депутатская - проспекте Сиверса - улицах Максима Горького - Ченцова - 14-я Линия - Первой Конной Армии - проспекте Сельмаш.
Отмечается, что изменения будут действовать до завершения работ на улице Станиславского.
Напомним, на Станиславского проходят мероприятия по реконструкции. Завершить их планируется к началу лета будущего года. Работы ведутся в три смены.
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