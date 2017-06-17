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В Ростове изменится трамвайный маршрут №10

17 июня 2017, 13:57
В Ростове-на-Дону с воскресенья поменяется схема движения трамваев №10, информирует в субботу горадминистрация.

Трамваи будут двигаться от площади Мичурина с остановками на улицах Осипенко - Калинина - Третья Кольцевая - Ясная - Профсоюзная - в переулке Чухновского - улице Гусева - переулке Перовский - улицах Собино - Депутатская - проспекте Сиверса - улицах Максима Горького - Ченцова - 14-я Линия - Первой Конной Армии - проспекте Сельмаш.

Отмечается, что изменения будут действовать до завершения работ на улице Станиславского.

Напомним, на Станиславского проходят мероприятия по реконструкции. Завершить их планируется к началу лета будущего года. Работы ведутся в три смены.

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#Новости#Общество#Опросы
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