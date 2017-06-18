Врачи боятся за жизнь арестованного виновника ДТП с 30 ранеными в Ростове

Утром в пятницу на трассе Матвеев Курган - Авило-Успенка столкнулись два рейсовых автобуса маршрутом Донецк - Ростов и Алексеевка – Таганрог. В аварии два человека погибли на месте, еще двое скончались во время операции в ЦРБ Матвеево-Курганского района. Медицинская помощь потребовалась 30 пострадавшим, 17 из них до настоящего момента находятся в больнице. Также в результате аварии пострадали трое детей в возрасте 4, 10 и 15 лет, сейчас их состояние стабильное.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье, 56-летнему водителю ПАЗа, виновному в ДТП, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Сегодня утром из больницы забрали 56-летнего Холостова – водителя ПАЗа. Никакого разрешения на то, чтобы мужчину увели из больницы, дежурный врач ЦРБ не давал. Медики уверены, что пока Холостову даже ходить нельзя, так как у него возможно перелом тазобедренного сустава и выраженное сотрясение мозга. При этом пострадавший ушел на допрос пешком, чего нельзя было допускать ни в коем случае», - говорит источник.
По словам инсайдера издания, Холостов, как только произошла авария, был направлен в больницу, однако он находился в шоковом состоянии и от госпитализации отказался. Позже пострадавшего водителя все же доставили в медучреждение, оказалось, что у него тяжелая гематома мягких тканей, сотрясение мозга и, возможно, перелом тазобедренного сустава, добавляет источник издания.
«Холостову сделали рентген, однако врач еще не смотрел снимки, вполне возможно, что у него серьезный перелом. Дежурный врач предупредил сотрудников правоохранительных органов о том, что Холостов может потерять сознание в любую минуту, однако стражи порядка заверили, что при тюрьме есть больница, куда его направят сразу после допроса», - рассказывает источник.
В настоящий момент среди пострадавших в результате столкновения двух автобусов нет тяжелых пациентов, добавляет источник. У многих переломы и ушибы. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Уголовное дело по данному факту расследуется по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».