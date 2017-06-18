Врачи боятся за жизнь арестованного виновника ДТП с 30 ранеными в Ростове

«Сегодня утром из больницы забрали 56-летнего Холостова – водителя ПАЗа. Никакого разрешения на то, чтобы мужчину увели из больницы, дежурный врач ЦРБ не давал. Медики уверены, что пока Холостову даже ходить нельзя, так как у него возможно перелом тазобедренного сустава и выраженное сотрясение мозга. При этом пострадавший ушел на допрос пешком, чего нельзя было допускать ни в коем случае», - говорит источник.