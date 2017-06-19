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В Ростове завели дело против таможенника за сбыт наркотиков

19 июня 2017, 15:40
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении сотрудника таможни, который сбыл наркотики, чтобы улучшить показатели по работе, информирует в понедельник Южное управление на транспорте СКР.

"В июне фигурант договорился со знакомым, что последний поможет ему повыcить показатели в работе по пресечению преступлений в сфере оборота наркотиков", - говорится в публикации.

В Таганроге 6 июня фигурант в своей машине передал знакомому марихуану. Последний должен был отдать ее еще одному человеку, которого в дальнейшем планировалось задержать при переходе через таможенный пост.

Однако сотрудник таможни был задержан. По факту сбыта наркотиков завели дело. Максимальное наказание - 8 лет колонии.

Ранее в регионе задержали мужчину, у которого нашли мешок с марихуаной, весом 2,5 килограмм.

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