В Ростове завели дело против таможенника за сбыт наркотиков

"В июне фигурант договорился со знакомым, что последний поможет ему повыcить показатели в работе по пресечению преступлений в сфере оборота наркотиков", - говорится в публикации.
В Таганроге 6 июня фигурант в своей машине передал знакомому марихуану. Последний должен был отдать ее еще одному человеку, которого в дальнейшем планировалось задержать при переходе через таможенный пост.
Однако сотрудник таможни был задержан. По факту сбыта наркотиков завели дело. Максимальное наказание - 8 лет колонии.
Ранее в регионе задержали мужчину, у которого нашли мешок с марихуаной, весом 2,5 килограмм.
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