Выставка персонажей сказок Чуковского появилась в Ростовской области

Презентации, поделки и рисунки по мотивам стихов и сказок Чуковского были оценены областным жюри. В состязании приняли участие более 500 работ. Дети воплотили персонажей сказок - сердитого Мойдодыра, доброго Доктора Айболита, изящную Муху-Цокотуху – в различных техниках.