Выставка персонажей сказок Чуковского появилась в Ростовской области

"Мы выбрали лучшие индивидуальные и коллективные работы воспитанников детских садов, учащихся школ и художественных студий Ростовской области, посвященных 135-летию со дня рождения писателя", - отмечается в сообщении.
Презентации, поделки и рисунки по мотивам стихов и сказок Чуковского были оценены областным жюри. В состязании приняли участие более 500 работ. Дети воплотили персонажей сказок - сердитого Мойдодыра, доброго Доктора Айболита, изящную Муху-Цокотуху – в различных техниках.
Лучшие работы выставлены в арт-цоколе Таганрогского художественного музея. Экспозиция будет работать до 30 июня.
Напомним, Корней Иванович Чуковский родился 19 марта 1882 года. Он автор всемирно известных произведений "Доктор Айболит", "Крокодил", "Краденое солнце", "Муха-Цокотуха", "Путаница" и многих других.