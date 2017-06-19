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Выставка персонажей сказок Чуковского появилась в Ростовской области

19 июня 2017, 12:08
В Ростовской области открылась выставка работ дошкольников, учащихся школ и художественных студий, посвященных творчеству Корнея Чуковского, сообщает региональный Минкульт.

"Мы выбрали лучшие индивидуальные и коллективные работы воспитанников детских садов, учащихся школ и художественных студий Ростовской области, посвященных 135-летию со дня рождения писателя", - отмечается в сообщении.

Презентации, поделки и рисунки по мотивам стихов и сказок Чуковского были оценены областным жюри. В состязании приняли участие более 500 работ. Дети воплотили персонажей сказок - сердитого Мойдодыра, доброго Доктора Айболита, изящную Муху-Цокотуху – в различных техниках.

Лучшие работы выставлены в арт-цоколе Таганрогского художественного музея. Экспозиция будет работать до 30 июня.

Напомним, Корней Иванович Чуковский родился 19 марта 1882 года. Он автор всемирно известных произведений "Доктор Айболит", "Крокодил", "Краденое солнце", "Муха-Цокотуха", "Путаница" и многих других.

Какую из сказок Чуковского Вы любите больше всего?
#Новости#Алия Шарафутдинова#Культура#Опросы
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