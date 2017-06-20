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Posted 20 июня 2017, 11:15

Published 20 июня 2017, 11:15

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Гандболистки ГК "Ростов-Дон" сыграют за сборную мира

20 июня 2017, 11:15
Игроки гандбольного клуба "Ростов-Дон" Анна Сень, Александрина Кабрал Барбоса и Юлия Манагарова будут играть за сборную мира, информирует администрация донской столицы.

"В Праге организуют игру между сборными мира и Чехии/Словакии. Матч пройдет 21 июня", - говорится в публикации.

Начнется мероприятие в 17.00 мск. Девушки будут играть под открытым небом.

Помимо матча между женскими сборными мира и Чехии/Словакии, пройдет ряд других интересных встреч. Среди них: гандбол для инвалидов-колясочников, гандбол для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, матч юниоров, матч знаменитостей, а также матч между мужскими сборными мира и Чехии/Словакии.

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