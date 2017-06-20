Гандболистки ГК "Ростов-Дон" сыграют за сборную мира

Помимо матча между женскими сборными мира и Чехии/Словакии, пройдет ряд других интересных встреч. Среди них: гандбол для инвалидов-колясочников, гандбол для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, матч юниоров, матч знаменитостей, а также матч между мужскими сборными мира и Чехии/Словакии.