Гандболистки ГК "Ростов-Дон" сыграют за сборную мира

Posted 20 июня 2017, 11:15
Published 20 июня 2017, 11:15
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"В Праге организуют игру между сборными мира и Чехии/Словакии. Матч пройдет 21 июня", - говорится в публикации.
Начнется мероприятие в 17.00 мск. Девушки будут играть под открытым небом.
Помимо матча между женскими сборными мира и Чехии/Словакии, пройдет ряд других интересных встреч. Среди них: гандбол для инвалидов-колясочников, гандбол для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, матч юниоров, матч знаменитостей, а также матч между мужскими сборными мира и Чехии/Словакии.
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