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Ростовчанка чуть не убила ребенка, сев пьяной за руль авто

20 июня 2017, 11:53
В Ростове-на-Дону задержали женщину, которая села за руль пьяной и посадила в машину ребенка, информирует во вторник региональное УМВД РФ.

"Полицейские увидели машину "ВАЗ-1183", которая создавала аварийную обстановку. У водителя была невнятная речь, также от нее пахло алкоголем", - говорится в публикации.

В салоне авто находилась несовершеннолетняя девочка. Женщина отказалась проходить медосвидетельствование. В отношении нее составили протокол. Теперь ей грозит лишение прав.

Отмечается, что водителя доставили в отдел полиции. Машину поставили на штрафстоянку. Ребенка забрал отец.

Всего в городе в 2017 году произошло 25 ДТП с участием пьяных водителей.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
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