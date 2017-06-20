Ростовчанка чуть не убила ребенка, сев пьяной за руль авто

"Полицейские увидели машину "ВАЗ-1183", которая создавала аварийную обстановку. У водителя была невнятная речь, также от нее пахло алкоголем", - говорится в публикации.
В салоне авто находилась несовершеннолетняя девочка. Женщина отказалась проходить медосвидетельствование. В отношении нее составили протокол. Теперь ей грозит лишение прав.
Отмечается, что водителя доставили в отдел полиции. Машину поставили на штрафстоянку. Ребенка забрал отец.
Всего в городе в 2017 году произошло 25 ДТП с участием пьяных водителей.
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