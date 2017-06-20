Строительство завода упаковочной пленки под Ростовом завершат к 2020 году

"Этот крупнейший в городе инвестпроект принесет 150 рабочих мест и около 1 миллиарда рублей налоговых поступлений ежегодно", - сказано в сообщении.
Новый завод в будущем планируется расширить, включив в него логистический центр и ростовский колбасный завод. Рассматривается также вариант обустройства теплицы на территории комплекса.
Общая сумма инвестиций во все указанные проекты составит 12 миллиардов рублей, из которых 3,7 миллиарда пойдут на "Атлантис-Пак".
Напомним, соглашение о реализации проекта по строительству "Атлантис-Пак" подписали на прошедшем в начале июня ПМЭФ-2017.
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