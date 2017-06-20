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Строительство завода упаковочной пленки под Ростовом завершат к 2020 году

20 июня 2017, 12:03
Полностью завершить проект по строительству завода упаковочной пленки "Атлантис-Пак" в Батайске Ростовской области запланировали до 2020 года, сообщила горадминистрация.

"Этот крупнейший в городе инвестпроект принесет 150 рабочих мест и около 1 миллиарда рублей налоговых поступлений ежегодно", - сказано в сообщении.

Новый завод в будущем планируется расширить, включив в него логистический центр и ростовский колбасный завод. Рассматривается также вариант обустройства теплицы на территории комплекса.

Общая сумма инвестиций во все указанные проекты составит 12 миллиардов рублей, из которых 3,7 миллиарда пойдут на "Атлантис-Пак".

Напомним, соглашение о реализации проекта по строительству "Атлантис-Пак" подписали на прошедшем в начале июня ПМЭФ-2017.

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