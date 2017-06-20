Тренер молодежки ФК "Ростов" планирует набрать местных игроков

Posted 20 июня 2017, 10:35
Published 20 июня 2017, 10:35
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Команду покинули три футболиста Филипп Кондрюков, Никита Ковалев и Илья Захаров. Их заменят местными игроками", - говорится в публикации.
Маслов рассказал, что до 25 июня клуб будет тренироваться в донской столице. После этого игроки отправятся на сборы.
Тренера назначили на прошлой неделе. Ранее молодежный состав покинул тренер Игорь Гамула.
Отмечается, что Маслову будут помогать Михаил Осинов и Александр Балахнин.
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