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Posted 20 июня 2017, 10:35

Published 20 июня 2017, 10:35

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Тренер молодежки ФК "Ростов" планирует набрать местных игроков

20 июня 2017, 10:35
Старший тренер молодежного состава футбольного клуба "Ростов" Александр Маслов заявил, что при наборе новых игроков он будет ориентироваться на местные школы, сообщается на сайте команды.

"Команду покинули три футболиста Филипп Кондрюков, Никита Ковалев и Илья Захаров. Их заменят местными игроками", - говорится в публикации.

Маслов рассказал, что до 25 июня клуб будет тренироваться в донской столице. После этого игроки отправятся на сборы.

Тренера назначили на прошлой неделе. Ранее молодежный состав покинул тренер Игорь Гамула.

Отмечается, что Маслову будут помогать Михаил Осинов и Александр Балахнин.

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