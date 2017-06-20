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Posted 20 июня 2017, 11:08

Published 20 июня 2017, 11:08

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В частном зоопарке в Новошахтинске голодают брошенные животные

20 июня 2017, 11:08
В частном зоопарке в Новошахтинске Ростовской области остались без надзора еноты, олени, медведь, ворона и козел, сообщается в одной из ростовских групп "ВКонтакте".

"Зоопарк расформировали в прошлом году, при этом заявлялось, что всех животных распределят по зоосадам области", - сказано в сообщении.

Между тем, по свидетельствам очевидцев, на явно заброшенной территории осталась часть животных. Звери находятся в плачевном состоянии и голодают, изредка получая подачки от горожан.

Отмечается, что бывший хозяин зоопарка жаловался на нехватку средств, при этом после расформирования зоосада зверей должны были перевести на баланс местной администрации.

Автор поста намерена писать петиции и жалобы, чтобы спасти зверей. Пользователи выразили желание по возможности помочь животным, несколько человек даже согласились забрать енотов.

А Вы готовы помочь брошенным животным?
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