В Ростовской области потратят 145 млн на оснащение тренировочных баз ЧМ-18

Posted 20 июня 2017, 10:43
Published 20 июня 2017, 10:43
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Также часть средств потратят на уход за газонами. На закупку оборудования для этих целей уйдет 60 миллионов рублей", - говорится в публикации.
Всего оснастят пять площадок, в том числе стадион "Олимп-2" в донской столице.
Отмечается, что подготовительные мероприятия к оснащению завершатся в текущем году.
Ранее появились сведения, что в Ростове в 2017 году на работы по ремонту дорог потратят 6,4 миллиарда рублей.
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