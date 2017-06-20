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Posted 20 июня 2017, 10:43

Published 20 июня 2017, 10:43

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В Ростовской области потратят 145 млн на оснащение тренировочных баз ЧМ-18

20 июня 2017, 10:43
В Ростовской области планируется потратить 145 миллионов рублей на покупку спецоборудования для тренировочных баз ЧМ по футболу 2018 года, информирует во вторник правительство региона.

"Также часть средств потратят на уход за газонами. На закупку оборудования для этих целей уйдет 60 миллионов рублей", - говорится в публикации.

Всего оснастят пять площадок, в том числе стадион "Олимп-2" в донской столице.

Отмечается, что подготовительные мероприятия к оснащению завершатся в текущем году.

Ранее появились сведения, что в Ростове в 2017 году на работы по ремонту дорог потратят 6,4 миллиарда рублей.

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