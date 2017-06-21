Шахты названы самым небезопасным городом России

Posted 21 июня 2017, 14:32
Published 21 июня 2017, 14:32
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Рейтинг был составлен на основе результатов опроса местных жителей, которые оценивали безопасность проживания в своем городе по шкале от 1 до 10. Средняя оценка, которую шахтинцы поставили своему городу составила 5,6 балла. По мнению местных жителей, на общее ощущение безопасности повлияло плохое освещение улиц, агрессивные бродячие животные и высокий уровень преступности.
Самым безопасным городом Ростовской области оказался Таганрог, который занял в рейтинге 67-е место, переместившись на 9 строчек вниз по сравнению с прошлогодним исследованием. Ростова-на-Дону, как и годом ранее, очутился на 86 месте рейтинга.
Самым безопасным городом страны был назван Грозный, которому респонденты поставили в среднем 8,7 балла.
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