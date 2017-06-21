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Posted 21 июня 2017, 14:32

Published 21 июня 2017, 14:32

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Шахты названы самым небезопасным городом России

21 июня 2017, 14:32
Город Шахты, расположенный в Ростовской области, оказался на последнем месте в рейтинге городов по уровню безопасности, говорится в сообщении портала domofond.ru.

Рейтинг был составлен на основе результатов опроса местных жителей, которые оценивали безопасность проживания в своем городе по шкале от 1 до 10. Средняя оценка, которую шахтинцы поставили своему городу составила 5,6 балла. По мнению местных жителей, на общее ощущение безопасности повлияло плохое освещение улиц, агрессивные бродячие животные и высокий уровень преступности.

Самым безопасным городом Ростовской области оказался Таганрог, который занял в рейтинге 67-е место, переместившись на 9 строчек вниз по сравнению с прошлогодним исследованием. Ростова-на-Дону, как и годом ранее, очутился на 86 месте рейтинга.

Самым безопасным городом страны был назван Грозный, которому респонденты поставили в среднем 8,7 балла.

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