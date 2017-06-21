Шахты названы самым небезопасным городом России

Рейтинг был составлен на основе результатов опроса местных жителей, которые оценивали безопасность проживания в своем городе по шкале от 1 до 10. Средняя оценка, которую шахтинцы поставили своему городу составила 5,6 балла. По мнению местных жителей, на общее ощущение безопасности повлияло плохое освещение улиц, агрессивные бродячие животные и высокий уровень преступности.