Банда педофилов из Ингушетии осуждена в Ростове

Обвиняемые свою вину не признали. Во время судебного процесса Алихан Оздоев умер от сердечного приступа. Абукар Полонкоев был приговорен к 16 годам строгого режима Краснодарским краевым судом 18 августа 2014 года за сексуальное насилие над этим же ребенком. Северо-Кавказский окружной военный суд увеличил общий срок его заключения до 19 лет. В четверг суд так же приговорил Исраила Дакиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима. Алихана Нагоева отправят в тюрьму на 18 лет, Магомеда Аушева - на 8 лет с отбыванием срока в колонии общего режима.