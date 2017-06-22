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Банда педофилов из Ингушетии осуждена в Ростове

22 июня 2017, 14:51
Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг приговорил четырех обвиняемых в надругательстве над семилетним мальчиком к срокам от 8 до 19 лет лишения свободы, передает корреспондент RostovGazeta.

Абукар Полонкоев, Исраил Дакиев, Алихан Нагоев, Магомед Аушев и Алихан Оздоев обвинились в участии в незаконном вооруженном формировании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По версии следствия, на протяжении двух лет, с 2009 по 2011 год, мужчины из города Карабулака Республики Ингушетия неоднократно вывозили семилетнего мальчика по разным адресам, где совершали над ним сексуальное насилие. Они действовали в составе преступной группы, пользуясь отсутствием у ребенка отца и других родственников мужского пола, угрожая пистолетом и избивая. В результате, как установила комиссия экспертов, у мальчика появилось психическое расстройство. Кроме этого, насильники нанесли ребенку различные травмы.

По словам матери пострадавшего, все экспертизы подтвердили правдивость показаний ее сына. Она сообщает, что мальчик описал анатомические подробности обвиняемых, знать которые, если над ним не было сексуального насилия, ребенок не мог. Мать так же рассказывает, что им угрожали и предлагали деньги. "И иска за моральный ущерб мы не предъявляли, нам не нужны их грязные деньги", - говорит она.

Обвиняемые свою вину не признали. Во время судебного процесса Алихан Оздоев умер от сердечного приступа. Абукар Полонкоев был приговорен к 16 годам строгого режима Краснодарским краевым судом 18 августа 2014 года за сексуальное насилие над этим же ребенком. Северо-Кавказский окружной военный суд увеличил общий срок его заключения до 19 лет. В четверг суд так же приговорил Исраила Дакиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима. Алихана Нагоева отправят в тюрьму на 18 лет, Магомеда Аушева - на 8 лет с отбыванием срока в колонии общего режима.

Как Вы считаете, подав апелляцию, обвиняемые добьются снижения сроков?
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