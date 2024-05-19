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Published Сегодня, 18:05

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Updated Сегодня, 18:08

«Игра не полностью устроила»: ФК «Ростов» выиграл «Балтику»

«Ничего не понравилось»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Балтикой»

19 мая 2024, 18:05
Фото: 1MI
«Игра не полностью устроила»: ФК «Ростов» выиграл «Балтику»

Карпин раскритиковал игру «Ростова» после победы над «Балтикой»

19 мая футбольный клуб «Ростов» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Однако главный тренер Валерий Карпин не был полностью доволен игрой, сообщает «Матч ТВ».

19 мая на «Ростов Арена» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся матч между «Ростовом» и «Балтикой». Местный футбольный клуб в первом тайме смог забить два гола. Оппоненты попытались сравнять счет, но не вышло. «Ростов» обыграл соперника со счетом 2:1.

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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, несмотря на победу подопечных, заявил, что его не совсем устроила игра. «Первый тайм был еще более‑менее, но во втором тайме мне не понравилась игра „Ростова“, — заявил Карпин в эфире „Матч ТВ“.

Наставник желто-синих пояснил, что во втором тайме ему не понравилось абсолютно все: и то, как оборонялись, и то, как атаковали.

По итогам встречи «Ростов» набрал 43 очка и смог подняться на шестую строку турнирной таблицы. 25 мая «Ростов» сыграет против «Зенита».

Ранее игрокам ФК «Ростов» обещали тонну самогона за победу над «Зенитом».

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