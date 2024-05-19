«Ничего не понравилось»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Балтикой»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, несмотря на победу подопечных, заявил, что его не совсем устроила игра. «Первый тайм был еще более‑менее, но во втором тайме мне не понравилась игра „Ростова“, — заявил Карпин в эфире „Матч ТВ“.