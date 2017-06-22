Lenovo показал концепт ноутбука с гибким экраном

Разработчики пояснили, что пока речь идет лишь об идее лэптопа, лишенного привычного механизма складывания, но с увеличенным гибким экраном. Если идея Lenovo будет воплощена в жизнь, для создания такого ноутбука будут использоваться инновационные материалы.