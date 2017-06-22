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Lenovo показал концепт ноутбука с гибким экраном

22 июня 2017, 06:00
Китайский производитель электроники Lenovo представил концепт-версию нового ноутбука с гибким экраном, об этом стало известно из сообщения компании в Twitter.

Разработчики пояснили, что пока речь идет лишь об идее лэптопа, лишенного привычного механизма складывания, но с увеличенным гибким экраном. Если идея Lenovo будет воплощена в жизнь, для создания такого ноутбука будут использоваться инновационные материалы.

Известно, что устройство будет поддерживать голосовое управление и рукописный ввод.

Напомним, что в год назад инженеры Lenovo показали прототип гибких смартфонов OLED-экранами. Компания намерена выпустить оду из моделей на рынок в ближайшие пять лет.

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