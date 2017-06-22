В фестивале "Россия любит футбол" в Москве примут участие 600 команд

"Мы зарегистрировали 600 команд из Москвы и региона. Приглашены более 150 тысяч зрителей", - говорится в публикации.
Как рассказали в ГБУ "Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий" Департамента спорта и туризма города Москвы, мероприятие является рекламой ЧМ по футболу 2018 года.
"По формату фестиваль "Россия Любит Футбол!" - это, прежде всего, семейный праздник, где можно интересно и с пользой провести время всей семьей", - добавил член исполкома РФС Алексей Смертин.
Отмечается, что для фестиваля задействуют все поля обновленного спорткомплекса "Лужники". Во время праздника спорта зрители увидят сборную звезд футбола. Запланированы шоу-матч и большой концерт.
"Наша главная задача - создать дружелюбную и теплую атмосферу вокруг футбола, где каждый сможет найти что-то актуальное и близкое лично для себя", - подчеркнул один из организаторов Сергей Колушев.
Ранее подобный фестиваль уже проходил в зимний период и собрал 500 команд. Напомним, ЧМ по футболу в 2018 году состоится на 12 стадионах в 11 городах страны.
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