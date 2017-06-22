Жители Ростова стали реже жаловаться на потерю посылок – Почта России

Ранее в редакцию издания обратился один из читателей с просьбой проверить местонахождение его посылки, которую он оплатил на одном из китайских сайтов еще в апреле этого года, заказ отслеживался до сортировочного центра, а затем исчез. К настоящему времени посылка так и не была доставлена получателю. В ней находился дорогостоящий мобильный телефон. До этого ростовчане неоднократно жаловались в соцсетях на затягивание сроков доставки их заказов – посылки, которые прибывали в сортировочный центр Ростова, задерживались там до месяца. В Роскомнадзоре региона отметили, что в среднем срок задержки в доставке – 5 дней. Штраф за это – 30-40 тысяч рублей.