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Жители Ростова стали реже жаловаться на потерю посылок – Почта России

22 июня 2017, 11:03
Ростовчане стали реже жаловаться на потерю посылок в сортировочном центре Почты России города Ростова-на-Дону в 2017 году, сообщила RostovGazeta заместитель директора по финансовому бизнесу Макрорегиона «Южный» ФГУП «Почта России» Ирина Бычкова.

«Количество обращений по таким случаям в 1 квартале 2017 года по отношению к 1 кварталу 2016 года сократилось на 16%. Стоит отметить, что при этом объем почтовых отправлений увеличился по сравнению с первым кварталом прошлого года на 39%», - говорит она.

По словам Бычковой, каждый прецедент рассматривается индивидуально, по каждому случаю проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств и установления местонахождения.

Ранее в редакцию издания обратился один из читателей с просьбой проверить местонахождение его посылки, которую он оплатил на одном из китайских сайтов еще в апреле этого года, заказ отслеживался до сортировочного центра, а затем исчез. К настоящему времени посылка так и не была доставлена получателю. В ней находился дорогостоящий мобильный телефон. До этого ростовчане неоднократно жаловались в соцсетях на затягивание сроков доставки их заказов – посылки, которые прибывали в сортировочный центр Ростова, задерживались там до месяца. В Роскомнадзоре региона отметили, что в среднем срок задержки в доставке – 5 дней. Штраф за это – 30-40 тысяч рублей.

А Вашу посылку теряла Почта России?
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#Новости#Общество#Опросы
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