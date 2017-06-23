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День рождения зоопарка в Ростове будут праздновать неделю

23 июня 2017, 13:46
Празднование 90-летия со дня образования городского зоопарка растянется в Ростове-на-Дону на неделю, сообщила горадминистрация.

"Праздничные мероприятия пройдут с 26 июня по 2 июля", - сказано в сообщении.

В первый день праздничной недели, в День рождения зоопарка, пройдет торжественное открытие новых и отремонтированных вольеров. В остальные дни, с 11.00 до 15.00 мск, ежедневно посетителей ждут тематические программы, посвященные обитателям всех пяти континентов.

Кроме того, в зоопарке пройдут мастер-классы, викторины, конкурсы, пенная дискотека и шествие-карнавал всех участников праздничных выступлений.

Напомним, к юбилею в ростовском зоопарке полностью реставрировали вход и часть вольеров.

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