День рождения зоопарка в Ростове будут праздновать неделю

"Праздничные мероприятия пройдут с 26 июня по 2 июля", - сказано в сообщении.
В первый день праздничной недели, в День рождения зоопарка, пройдет торжественное открытие новых и отремонтированных вольеров. В остальные дни, с 11.00 до 15.00 мск, ежедневно посетителей ждут тематические программы, посвященные обитателям всех пяти континентов.
Кроме того, в зоопарке пройдут мастер-классы, викторины, конкурсы, пенная дискотека и шествие-карнавал всех участников праздничных выступлений.
Напомним, к юбилею в ростовском зоопарке полностью реставрировали вход и часть вольеров.
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