День рождения зоопарка в Ростове будут праздновать неделю

В первый день праздничной недели, в День рождения зоопарка, пройдет торжественное открытие новых и отремонтированных вольеров. В остальные дни, с 11.00 до 15.00 мск, ежедневно посетителей ждут тематические программы, посвященные обитателям всех пяти континентов.