С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на электроэнергию

Так, в декабре минувшего года Региональная тарифная служба постановила повысить тариф на электроэнергию для владельцев квартир, оснащенных газовыми плитами с 1 июля 2017 года. Тариф на потребление электроэнергии составит 3,72 рубля за киловатт-час. Это на 3% больше действующего тарифа, за потребление электроэнергии. Свыше установленного норматива тариф составит 5,19 рубля за киловатт-час.