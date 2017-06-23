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С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на электроэнергию

23 июня 2017, 13:38
В Ростовской области в июле стоимость электроэнергии для населения вырастет на 3%, говорится в сообщении компании "ТНС энерго Ростов-на-Дону".

Так, в декабре минувшего года Региональная тарифная служба постановила повысить тариф на электроэнергию для владельцев квартир, оснащенных газовыми плитами с 1 июля 2017 года. Тариф на потребление электроэнергии составит 3,72 рубля за киловатт-час. Это на 3% больше действующего тарифа, за потребление электроэнергии. Свыше установленного норматива тариф составит 5,19 рубля за киловатт-час.

Для городского населения, проживающего в домах с электрическими плитами, а также сельских жителей Ростовской области, киловатт-час также подорожает на 3%, до 2,6 рубля. Потребление сверх нормы будет оплачиваться по тарифу 3,63 рубля за киловатт-час.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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