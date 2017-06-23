Завод по производству систем орошения заработает на Дону до конца года

"Запуск первой линии завода по производству оросительных систем швейцарской компании THE Machines Yvonand SA и компании ООО "Платов Групп" запланирован на конец года. Появление завода позитивно отразится на аграрном секторе региона, резко вырастут урожай после использования этой системы", - объяснил он.
Аналогичный проект этот же пул инвесторов реализует в Астраханской области. По словам Буракова, благодаря заводу в Ростовской области компания станет лидером в России по выпуску данной продукции.
"Потенциал ростовского завода – это 20 линий, а потенциал российского рынка – 50 линий, при том, что рынок постоянно прирастает и может удвоиться", - считает Бураков.