Завод по производству систем орошения заработает на Дону до конца года

"Запуск первой линии завода по производству оросительных систем швейцарской компании THE Machines Yvonand SA и компании ООО "Платов Групп" запланирован на конец года. Появление завода позитивно отразится на аграрном секторе региона, резко вырастут урожай после использования этой системы", - объяснил он.