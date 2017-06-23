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Завод по производству систем орошения заработает на Дону до конца года

23 июня 2017, 11:36
Завод по производству систем капельного орошения заработает в Тарасовском районе Ростовской области до конца года, сообщил на заседании совета по инвестициям при губернаторе глава регионального Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков.

"Запуск первой линии завода по производству оросительных систем швейцарской компании THE Machines Yvonand SA и компании ООО "Платов Групп" запланирован на конец года. Появление завода позитивно отразится на аграрном секторе региона, резко вырастут урожай после использования этой системы", - объяснил он.

Аналогичный проект этот же пул инвесторов реализует в Астраханской области. По словам Буракова, благодаря заводу в Ростовской области компания станет лидером в России по выпуску данной продукции.

"Потенциал ростовского завода – это 20 линий, а потенциал российского рынка – 50 линий, при том, что рынок постоянно прирастает и может удвоиться", - считает Бураков.

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#Новости#Алия Шарафутдинова#Экономика
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