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Роулинг заявила о существовании еще одного Гарри Поттера

24 июня 2017, 23:30
Британская писательница Джоан Роулинг рассказала фанатам об еще одном Гарри Поттере, который являлся дедушкой юного волшебника, пишет издание nation-news.ru.

Так, по словам создательницы саги о противостоянии юного волшебника Волан-де-Морту, когда-то в мире жил еще один Гарри Поттер, он приходился дедушкой главному герою ее книг.

Его настоящее имя Генри Поттер, однако члены семьи звали его Гарри. По сюжету книги, он служил в верховном суде магов Великобритании Визенгамоте с 1913 по 1921 годы. Дедушка Гарри Поттера выступал защитником простых смертных, по этой причине семья была удалена из "Справочника чистокровных волшебников". Гарри Поттер старший, согласно Роулинг, не застал рождения своего внука.

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