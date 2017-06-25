Земля в ноябре на две недели погрузится во тьму

Глобальное затмение ожидается с 15 по 29 ноября, об этом NASA уже поставило в известность американские власти. Затмение может произойти из-за столкновения двух небесных тел — Венеры и Юпитера с параллелизмом.
Это событие, по мнению специалистов, будет способствовать выделению в космическое пространство большого количества водорода, который, предположительно, вступит в контакт с Солнцем. В результате процессов на поверхности Солнца с большой долей вероятности произойдет взрыв, который будет сопровождаться мгновенным увеличением температуры до 9 тысяч градусов по Кельвину.
Температура на Солнце будет восстанавливаться около 15 суток, в этот период цвет светила изменится на синий.
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