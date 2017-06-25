Земля в ноябре на две недели погрузится во тьму

Это событие, по мнению специалистов, будет способствовать выделению в космическое пространство большого количества водорода, который, предположительно, вступит в контакт с Солнцем. В результате процессов на поверхности Солнца с большой долей вероятности произойдет взрыв, который будет сопровождаться мгновенным увеличением температуры до 9 тысяч градусов по Кельвину.