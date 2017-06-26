В Ростове ищут проектировщика для строительства "Гандбол-Арены"

Будущий спортивный объект будет расположен по улице Шоссейной в донской столице. Площадь участка под возведение "Гандбол-Арены" — 2 гектара. Сейчас инвестор "Группа Агроком" ведет поиск подрядной организации, которая выполнит необходимые проектировочные работы.

Как отмечает инвестор, комплекс, соответствующий международным требованиям спортивных сооружений, будет приспособлен для проведения соревнований различного уровня по гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону. Кроме того, в здании планируется разместить кафе, магазины, гостиницу с фитнес-центром и SPA-зоной.

Планируемый объем инвестиций, по данным компании, составляет около миллиарда рублей.

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