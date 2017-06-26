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В Ростове ищут проектировщика для строительства "Гандбол-Арены"

26 июня 2017, 12:58
В Ростове-на-Дону планируется строительство спортивно-зрелищного комплекса "Гандбол-Арена", который должен стать тренировочной базой для команды "Ростов-Дон", говорится в сообщении "Группы Агроком".

Будущий спортивный объект будет расположен по улице Шоссейной в донской столице. Площадь участка под возведение "Гандбол-Арены" — 2 гектара. Сейчас инвестор "Группа Агроком" ведет поиск подрядной организации, которая выполнит необходимые проектировочные работы.

Как отмечает инвестор, комплекс, соответствующий международным требованиям спортивных сооружений, будет приспособлен для проведения соревнований различного уровня по гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону. Кроме того, в здании планируется разместить кафе, магазины, гостиницу с фитнес-центром и SPA-зоной.

Планируемый объем инвестиций, по данным компании, составляет около миллиарда рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Спорт#Опросы
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