Ростовский отель не смог взыскать долг почти на 1 млн с ФК «Ростов»

Основной состав клуба, а также футбольные арбитры, инспекторы и делегаты останавливались в отеле в 2016 году во время матчей ростовской команды с "ЦСКА", "Спартаком", "Локомотивом" и "Уралом", но за проживание не заплатили. Сумма по договорам превысила один миллион рублей. При этом, в исковых требованиях иная задолженность – 920,8 тысячи рублей. Суд несколько раз просил "Каньон" обосновать сумму долга, подтвердив ее актами оказания услуг, но истец не представлял доказательства и в суд не приходил. Судебные заседания откладывались.