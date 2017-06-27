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Ростовский отель не смог взыскать долг почти на 1 млн с ФК «Ростов»

27 июня 2017, 09:12
Загородный парк-отель "Каньон" не смог в суде доказать наличие долга за проживание в 920,8 тысячи рублей у футбольного клуба "Ростов", сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы Арбитражного суда Ростовской области.

Основной состав клуба, а также футбольные арбитры, инспекторы и делегаты останавливались в отеле в 2016 году во время матчей ростовской команды с "ЦСКА", "Спартаком", "Локомотивом" и "Уралом", но за проживание не заплатили. Сумма по договорам превысила один миллион рублей. При этом, в исковых требованиях иная задолженность – 920,8 тысячи рублей. Суд несколько раз просил "Каньон" обосновать сумму долга, подтвердив ее актами оказания услуг, но истец не представлял доказательства и в суд не приходил. Судебные заседания откладывались.

"Поскольку истец на судебное заседание не явился, истребованные доказательства не представил, а имеющиеся доказательства не позволяют разрешить спор по существу, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения", — значится в материалах дела.

В ФК "Ростов" ситуацию не комментируют. Как писали СМИ, это не первые финансовые трудности, которые испытывает команда. Ранее игроки отмечали, что перед ними долги по зарплате. Команду покинули вице-президент и главный тренер Курбан Бердыев, а также несколько ключевых игроков.

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