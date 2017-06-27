Суд отказал во взыскании средств с вкладчика ростовского "Стелла-банка"

Указанная сумма с лицевого счета вкладчика была получена Анпилоговым 13 апреля 2016 года, тогда как Центробанк РФ на тот момент уже ввел запрет на совершение банковских операций, а на следующий день отозвал лицензию. Конкурсный управляющий посчитал сделку неправомерной, а также заподозрил бывших руководителей банка в оказании предпочтения экс-полпреду ЮФО перед другими вкладчиками. По этой причине управляющий потребовал взыскать с Анпилогова эквивалентную сумму в размере 4,99 миллиона рублей.
По словам ответчика, деньги он снял со счета для того чтобы вернуть долг знакомому, у которого занимал на покупку автомобиля. Виктор Анпилогов предоставил суду доказательство в виде договора купли-продажи транспортного средства. Кроме того, бывший чиновник отметил, что в банке у него остался еще один вклад, размер которого составляет 1,23 миллиона рублей.
Арбитражный суд принял позицию ответчика и счел сделку по выдаче средств не выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности банка, поскольку выдача денежных средств по вкладам физлиц не входила в перечень запрещенных регулятором операций.
Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов потребовало аннулировать сделки по выдаче вкладов экс-владельцу "Стелла-банка" Константину Аверину и нескольким руководителям крупнейших региональных предприятий.
Лишенный 14 апреля лицензии "Стелла-банк" был признан банкротом в июне 2016 года.
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