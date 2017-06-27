Суд отказал во взыскании средств с вкладчика ростовского "Стелла-банка"

Указанная сумма с лицевого счета вкладчика была получена Анпилоговым 13 апреля 2016 года, тогда как Центробанк РФ на тот момент уже ввел запрет на совершение банковских операций, а на следующий день отозвал лицензию. Конкурсный управляющий посчитал сделку неправомерной, а также заподозрил бывших руководителей банка в оказании предпочтения экс-полпреду ЮФО перед другими вкладчиками. По этой причине управляющий потребовал взыскать с Анпилогова эквивалентную сумму в размере 4,99 миллиона рублей.