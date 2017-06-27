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Posted 27 июня 2017, 19:12

Published 27 июня 2017, 19:12

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Установлен подозреваемый в убийстве звукорежиссера из Ростова

27 июня 2017, 19:12
Подозреваемый в убийстве жителя Ростова-на-Дону установлен, сообщила RostovGazeta старший помощник руководителя СУ СК по региону по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.

В воскресенье вечером рядом с гаражным кооперативом в Западном районе Ростова был убит несколькими ударами кастетом по голове звукорежиссер выпускного бала Николай Цацак.

Мужчина прибыл в гараж, чтобы оставить автомобиль, в это время на него напали неизвестные. Преступники не похитили ценные вещи убитого, что указывает на целенаправленное убийство.

«В настоящее время установлен подозреваемый в убийстве. Проводится проверка», - рассказала Гагалаева. У звукорежиссера осталась жена и сын.

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