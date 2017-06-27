Установлен подозреваемый в убийстве звукорежиссера из Ростова

Posted 27 июня 2017, 19:12
Published 27 июня 2017, 19:12
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
В воскресенье вечером рядом с гаражным кооперативом в Западном районе Ростова был убит несколькими ударами кастетом по голове звукорежиссер выпускного бала Николай Цацак.
Мужчина прибыл в гараж, чтобы оставить автомобиль, в это время на него напали неизвестные. Преступники не похитили ценные вещи убитого, что указывает на целенаправленное убийство.
«В настоящее время установлен подозреваемый в убийстве. Проводится проверка», - рассказала Гагалаева. У звукорежиссера осталась жена и сын.