Партнерство между бизнесом и властью в Ростове не работает — эксперт

"В городе нет эффективного механизма работы этих соглашений. Парк Революции отдан в аренду. По словам одного из инвесторов-концессионеров, он вложил в проект набережной 300 миллионов рублей. Но мы знаем, что один "Газпром" вложил в развитие набережной 1,5 миллиарда рублей. Каким образом будут возвращаться эти средства, никто не понимает. Есть надежда по парку Вити Черевичкина, но там все очень сильно буксуют. Город имеет негативный опыт по парку имени Фрунзе, когда администрация вложила в реализацию 4,5 миллиона рублей и на этом все закончилось. Концессия не состоялась", - поясняет Котляров.
В настоящее время группа компаний "Жизнь", которая с 2017 года занимается благоустройством территорий в регионе, намерена взять в концессию реконструкцию парка имени Собино в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону. Компания планирует вложить в него 50 миллионов рублей.
Напомним, концессионное соглашение — договор, в рамках которого государство позволяет реконструировать недвижимое имущество, находящееся в его собственности, а инвестор получает право эксплуатировать этот объект, собирая с него доход.