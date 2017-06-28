Партнерство между бизнесом и властью в Ростове не работает — эксперт

"В городе нет эффективного механизма работы этих соглашений. Парк Революции отдан в аренду. По словам одного из инвесторов-концессионеров, он вложил в проект набережной 300 миллионов рублей. Но мы знаем, что один "Газпром" вложил в развитие набережной 1,5 миллиарда рублей. Каким образом будут возвращаться эти средства, никто не понимает. Есть надежда по парку Вити Черевичкина, но там все очень сильно буксуют. Город имеет негативный опыт по парку имени Фрунзе, когда администрация вложила в реализацию 4,5 миллиона рублей и на этом все закончилось. Концессия не состоялась", - поясняет Котляров.