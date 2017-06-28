Подозреваемый в убийстве звукорежиссера задержан в Ростове

Posted 28 июня 2017, 11:16
Published 28 июня 2017, 11:16
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"По данным следствия, между подозреваемым и убитым были неприязненные отношения. Они встретились на проспекте Стачки, после чего поссорились. Далее задержанный несколько раз камнем ударил пострадавшего по голове", - говорится в публикации.
Тело 50-летнего звукорежиссера нашли на территории одной из школ.
Ранее следствие писало, что по данному факту завели уголовное дело. Теперь 55-летнему подозреваемому грозит до 15 лет колонии.
Ранее появились сведения, что убитым является звукорежиссер городского выпускного бала Николай Цацак.
Р1