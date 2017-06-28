rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2017, 11:16

Published 28 июня 2017, 11:16

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Подозреваемый в убийстве звукорежиссера задержан в Ростове

28 июня 2017, 11:16
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который на территории школы камнем забил до смерти мужчину, информирует в среду региональное УСКР.

"По данным следствия, между подозреваемым и убитым были неприязненные отношения. Они встретились на проспекте Стачки, после чего поссорились. Далее задержанный несколько раз камнем ударил пострадавшего по голове", - говорится в публикации.

Тело 50-летнего звукорежиссера нашли на территории одной из школ.

Ранее следствие писало, что по данному факту завели уголовное дело. Теперь 55-летнему подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

Ранее появились сведения, что убитым является звукорежиссер городского выпускного бала Николай Цацак.

Р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика