Кот спас водителя пожарной части от сбежавшей экзотической змеи в Ростове

Posted 29 июня 2017,, 20:34
Published 29 июня 2017,, 20:34
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В постовую пожарной части по улице Горького рано утром заползла королевская змея, которая уползла от хозяина около двух недель назад. В этот момент водитель пожарной части находился в комнате и не знал о том, что под его креслом находится пресмыкающееся.
"Водитель заметил ,что к двери подошла кошка и стала агрессивно шипеть. Тусак прогнал кошку, кинув в нее кепкой, а когда нагнулся, чтобы поднять головной убор, увидел змею под креслом", - рассказал Баранников.
Сначала сотрудник пожарной части подумал, что коллеги над ним подшутили, подбросив игрушку, однако потом он понял, что это настоящая змея. Испугавшийся мужчина вызвал подмогу.
"Змею поймали и поместили в трехлитровую банку. Позже нашелся и ее хозяин. Оказалось, что королевская молочная змея уползла от владельца, когда тот забыл закрыть дверь. К счастью, змея была не ядовитой", - резюмировал Баранников.