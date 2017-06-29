Цены на овощи на прилавках Ростовской области выросли вдвое

Так, по данным ТПП, цены на картофель подскочили на 120%, на белокочанную капусту — на 110%, на репчатый лук - 93%, морковь - на 65%, яблоки - на 16%. По мнению замдиректора регионального департамента потребрынка Артема Евтушенко, такой серьезный скачок цен вызван сезонным фактором, поскольку запасы овощей, произведенных в России истощаются. А для долговременного хранения плодовоовощной продукции в стране отсутствует необходимая инфраструктура.