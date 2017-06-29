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Цены на овощи на прилавках Ростовской области выросли вдвое

29 июня 2017, 11:43
За пять месяцев текущего года средняя стоимость овощей в Ростовской области увеличилась вдвое, сообщается на сайте региональной Торгово-промышленной палаты.

Так, по данным ТПП, цены на картофель подскочили на 120%, на белокочанную капусту — на 110%, на репчатый лук - 93%, морковь - на 65%, яблоки - на 16%. По мнению замдиректора регионального департамента потребрынка Артема Евтушенко, такой серьезный скачок цен вызван сезонным фактором, поскольку запасы овощей, произведенных в России истощаются. А для долговременного хранения плодовоовощной продукции в стране отсутствует необходимая инфраструктура.

Однако кроме роста цен на фрукты и овощи специалисты отмечают подорожание и других продуктов. Например, стоимость бакалеи выросла на 58%, молоко подорожало на 38%, хлеб — на 28%, мясо, рыба и птица — на 18%, куриные яйца — на 4%.

р2

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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