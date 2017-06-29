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Вызвавший шквал недовольства снимок голой ростовчанки оказался фейком

29 июня 2017, 16:00
Полуголая девушка, отдыхавшая в одном из комплексов Ростова-на-Дону, была одета в нормальный купальный костюм, рассказал RostovGazeta представитель ТРЦ.

В Instagram в среду появилась фотография девушки, которая принимает солнечные ванны топлесс. Интимное место пользователи замазали черным квадратом. Откровенный снимок вызвал шквал негодования у ростовчан, люди недоумевают, как можно в таком виде отдыхать на глазах у детей и стариков.

"Девушка отдыхала в нашем центре в специальных накладках на груди, это обычный купальный костюм. В топлесс у нас нельзя загорать, за это могут вынести предупреждение или вовсе отправить за пределы заведения", - отметили в торгово-развлекательном центре.

Вы загораете топлесс?
#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия#Опросы
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