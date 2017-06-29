Вызвавший шквал недовольства снимок голой ростовчанки оказался фейком

В Instagram в среду появилась фотография девушки, которая принимает солнечные ванны топлесс. Интимное место пользователи замазали черным квадратом. Откровенный снимок вызвал шквал негодования у ростовчан, люди недоумевают, как можно в таком виде отдыхать на глазах у детей и стариков.
"Девушка отдыхала в нашем центре в специальных накладках на груди, это обычный купальный костюм. В топлесс у нас нельзя загорать, за это могут вынести предупреждение или вовсе отправить за пределы заведения", - отметили в торгово-развлекательном центре.