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Автобус сгорел до тла на подъезде к Ростову

30 июня 2017, 15:36
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом вечером в четверг сгорел автобус, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел около семи часов вечера. Отмечается, что автобус, в котором произошло возгорание, не ездит в рейсы. В момент ЧП внутри него находился лишь водитель, он успел спастись. До прибытия спасателей автобус полностью сгорел.

"Горение было ликвидировано с помощью одной единицей техники. В результате пожара никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются", - отметил сотрудник ведомства.

Также в четверг около 23.30 в Ростове-на-Дону на улице Королева, 8/2 сгорела бесхозная машина. В течение получаса горение было ликвидировано, пострадавших нет.

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