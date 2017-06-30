Автобус сгорел до тла на подъезде к Ростову

Инцидент произошел около семи часов вечера. Отмечается, что автобус, в котором произошло возгорание, не ездит в рейсы. В момент ЧП внутри него находился лишь водитель, он успел спастись. До прибытия спасателей автобус полностью сгорел.
"Горение было ликвидировано с помощью одной единицей техники. В результате пожара никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются", - отметил сотрудник ведомства.
Также в четверг около 23.30 в Ростове-на-Дону на улице Королева, 8/2 сгорела бесхозная машина. В течение получаса горение было ликвидировано, пострадавших нет.