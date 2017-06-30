Футболисты ДГТУ из Ростова победили в международном турнире

"Ростовчане одержали девять побед из девяти возможных, при этом четыре игры закончились без единого гола в ворота воспитанников клуба "Реал Мадрид- ДГТУ"", - сказано в сообщении.
Не смогли забить мяч в ворота ростовчан две команды из Португалии, а также команды из Марокко и Венгрии.
Турнир проходил в последние дни июня в Лиссабоне по инициативе фонда "Реал Мадрид". Как добавили в пресс-службе ДГТУ, фонд реализует социально-образовательные проекты по всему миру. При выборе победителей он учитывают не только результаты встреч, но и образ жизни, настрой духа команды.
В ДГТУ также уточнили, что ростовчане, третий год подряд завоевавшие кубок соревнований Copa Alma, придерживаются правил, установленных фондом, которые выражаются в самостоятельности, уважении к противнику, адекватной самооценке и мотивации.
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