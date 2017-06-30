rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Футболисты ДГТУ из Ростова победили в международном турнире

30 июня 2017, 15:31
Третью подряд победу одержали юноши из футбольной команды академии "Реал Мадрид – ДГТУ" в международном турнире "Альма-2017", сообщает пресс-центр донского вуза.

"Ростовчане одержали девять побед из девяти возможных, при этом четыре игры закончились без единого гола в ворота воспитанников клуба "Реал Мадрид- ДГТУ"", - сказано в сообщении.

Не смогли забить мяч в ворота ростовчан две команды из Португалии, а также команды из Марокко и Венгрии.

Турнир проходил в последние дни июня в Лиссабоне по инициативе фонда "Реал Мадрид". Как добавили в пресс-службе ДГТУ, фонд реализует социально-образовательные проекты по всему миру. При выборе победителей он учитывают не только результаты встреч, но и образ жизни, настрой духа команды.

В ДГТУ также уточнили, что ростовчане, третий год подряд завоевавшие кубок соревнований Copa Alma, придерживаются правил, установленных фондом, которые выражаются в самостоятельности, уважении к противнику, адекватной самооценке и мотивации.

р3

А Ваши дети занимаются спортом?
Материалы по теме
Спортсмен из Ростова выиграл всероссийские соревнования по дартсСоревнования беспилотников пройдут в РФ
#Новости#Спорт#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00