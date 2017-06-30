Футболисты ДГТУ из Ростова победили в международном турнире

Турнир проходил в последние дни июня в Лиссабоне по инициативе фонда "Реал Мадрид". Как добавили в пресс-службе ДГТУ, фонд реализует социально-образовательные проекты по всему миру. При выборе победителей он учитывают не только результаты встреч, но и образ жизни, настрой духа команды.