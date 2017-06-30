Корма для разведения рыб в России производят некачественно — Минсельхоз РФ

"В индустриальном рыбоводстве России сейчас, в основном, используются импортные комбикорма. В настоящее время производимые корма на большинстве отечественных заводов достаточно низкого качества, а импортные корма имеют высокую себестоимость", – рассказал он.
По его мнению, для удовлетворения спроса, а также для успешной конкуренции с импортной продукцией российской аквакультуре необходимо совершенствоваться. Необходимо повышать эффективность технологий, снижать уровень затрат, улучшать качество готовой продукции.
"Это направление мы сейчас прорабатываем. Также мы понимаем, что нужна рыбная мука для производства тех же качественных кормов", – пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Также спикер добавил, что в Ростовской области строится завод, который будет производить аминокислоты, необходимые для комбикормов.
"Фактически все составляющие для производства комбикормов в Ростовской области существуют, плюс очень хорошее логистическое расположение города исторически", – резюмировал он.