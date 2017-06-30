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Россия выращивает лишь 4% от добываемой на ее территории рыбы

30 июня 2017, 17:35
Темп развития аквакультуры в России существенно отстает от мировых темпов развития, рассказал член комитета государственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член фракции КПРФ Владимир Блоцкий.

"Порядка 50% в общем мировом вылове рыбопродукции приходится на рыбу, выловленную в естественных условиях, а 50% на выращенную рыбу. У нас этот показатель составляет порядка 3-4%", – сообщил он.

По словам спикера, это говорит о том, что Россия может производить до трех миллионов тонн аквакультурной выращенной рыбы, что явилось бы огромным показателем.

"Отрасль сталкивается с определенными проблемами, связанными с законодательным урегулированием, отсутствием нормативно-правовой базы", – добавил он.

Среди других проблем развития аквакультуры в России в рамках всероссийского совещания, прошедшего в Ростове в четверг, были названы законодательные барьеры, сложности с логистикой, кооперацией производителей и продавцов, организацией рынков и рыбоводческих баз, а также отсутствие направлений селекционного развития рыбных пород.

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