Россия выращивает лишь 4% от добываемой на ее территории рыбы

"Порядка 50% в общем мировом вылове рыбопродукции приходится на рыбу, выловленную в естественных условиях, а 50% на выращенную рыбу. У нас этот показатель составляет порядка 3-4%", – сообщил он.
По словам спикера, это говорит о том, что Россия может производить до трех миллионов тонн аквакультурной выращенной рыбы, что явилось бы огромным показателем.
"Отрасль сталкивается с определенными проблемами, связанными с законодательным урегулированием, отсутствием нормативно-правовой базы", – добавил он.
Среди других проблем развития аквакультуры в России в рамках всероссийского совещания, прошедшего в Ростове в четверг, были названы законодательные барьеры, сложности с логистикой, кооперацией производителей и продавцов, организацией рынков и рыбоводческих баз, а также отсутствие направлений селекционного развития рыбных пород.