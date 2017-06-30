Россияне не доедают до 5 кг рыбы на человека в год

"Исходя из объемов продукции, мы подсчитали, что баланс нашего текущего потребления рыбы — это 4,6 миллионов тонн. Из них 1,9 миллионов тонн идут на экспорт, 2,7 миллионов тонн остаются на внутреннем рынке", — перечислил он.
Исходя из рекомендованных норм потребления, россияне употребляют 18,7 килограммов рыбы на человека в год, продолжил он.
"Отталкиваясь от норм потребления в 22—24 килограмма в год, мы считаем, что потребление должно быть увеличено для обеспечения здоровья нации на 3,3 — 5,3 килограмма в год на человека, что примерно равно потребности в 500-800 тысяч тонн на внутреннем рынке", – сообщил Соколов.
Спикер подчеркнул, что к 2030 году Российская Федерация может добиться повышения производства товарной рыбы на 500 тысяч тонн, изменив видовой состав объектов аквакультуры.