Россияне не доедают до 5 кг рыбы на человека в год

"Отталкиваясь от норм потребления в 22—24 килограмма в год, мы считаем, что потребление должно быть увеличено для обеспечения здоровья нации на 3,3 — 5,3 килограмма в год на человека, что примерно равно потребности в 500-800 тысяч тонн на внутреннем рынке", – сообщил Соколов.