Ростовчан призвали к бдительности после несчастных случаев с детьми

Спикер призвала родителей не оставлять детей без присмотра. Начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Наумов обратил особое внимание на безопасность детей во время купального сезона. "Больше всего несчастных случаев на воде происходит с детьми, особенно в первые дни купания, когда не бывает надзора старших и организм принимает первую нагрузку, закалка и тренировка при этом отсутствуют. В результате нарушений правил поведения на воде ребята тонут", - сказал Наумов. Он отметил, что особенно это касается детей, которые купаются без присмотра старших.