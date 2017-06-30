Ростовчан призвали к бдительности после несчастных случаев с детьми

Порутчикова в ходе незапланированного заседания городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сообщила, что смертность детей за пять месяцев 2017 года сократилась почти в четыре раза в сравнении с 2016 годом. "Однако прошла неделя, за которую погибло трое детей", - сказала Порутчикова.
"В течение последней недели один подросток был сбит автомобилем, когда пересекал перекресток на велосипеде в неположенном месте", - сказала заместитель. Она рассказала, что мальчику подарили велосипед, и это была его первая поездка. "В Ростовском море утонул подросток, который купался на необорудованном пляже", - сообщила спикер. Его тело нашли в четверг в 21.00 местные жители. По словам заместителя, один ребенок погиб, купаясь в надувном бассейне без надзора взрослых.
По данным спикера, за последнюю неделю в Ростове-на-Дону 18 детей получили ожоги различной степени тяжести, пятеро - получили травмы в быту, четверо - отравились различными веществами.
"В 2016 году погибли трое детей до одного года от внешних причин: от аспирации, в результате домашних родов, во время пожара. В 2017 году уже погибли трое. Один ребенок 10-месяцев утонул в июне. Родители уехали на море, доверив ребенка бабушке. Бабушка оставила ребенка без присмотра, его нашли в выгребной яме", - рассказала заместитель. По ее словам, двое детей - в возрасте четырех суток и трех месяцев - умерли дома, родители нашли их утром в постели.
Спикер призвала родителей не оставлять детей без присмотра. Начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Наумов обратил особое внимание на безопасность детей во время купального сезона. "Больше всего несчастных случаев на воде происходит с детьми, особенно в первые дни купания, когда не бывает надзора старших и организм принимает первую нагрузку, закалка и тренировка при этом отсутствуют. В результате нарушений правил поведения на воде ребята тонут", - сказал Наумов. Он отметил, что особенно это касается детей, которые купаются без присмотра старших.
С начала купального сезона на водоемах города Ростова-на-Дону утонули три человека, в том числе двое детей.