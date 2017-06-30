Состав ФК "Ростов" пополнил защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон

По словам экспертов, новый игрок "Ростова" на поле довольно агрессивен и нередко подключается к атакам. Ингасон начинал свой профессиональный путь в исландском "Брейдаблике" в котором провел четыре года, позже футболист играл за норвежский "Викинг" и бельгийский "Локерен". В начале текущего года он перешел в испанскую "Гранаду". В составе национальной сборной Исландии защитник сыграл 11 матчей, в которых забил один гол.
По данным портала Transftrmarkt трансферная стоимость Сверрира Инги Ингасона составляет 1,2 миллиона евро. Стоимость трансфера игрока в состав "Ростова" не разглашается.
Как стало известно ранее, полузащитник сборной Словении Жан Маер, с которым подписал трехлетний контракт ФК "Ростов" обошелся команде в 250 тысяч евро.
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